Будина поддержала «новую ипостась» Бероева

Актриса Ольга Будина публично выразила поддержку своему другу и коллеге Егору Бероеву, который недавно дебютировал в качестве режиссера с новым фильмом. Она пришла на премьеру киноленты «Кукла», сообщает mk.ru.

«Я не знаю, какой фильм, но я знаю, что Егор талантливый человек, и нужно всегда поддерживать человека, который делает шаг на новую ступень. Это его новое качество, и я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь», — сказала артистка в беседе с журналистами.

Также Будина поделилась подробностями своей личной жизни, рассказав о теплой атмосфере в ее семье. По словам актрисы, все члены семьи стараются встречаться хотя бы раз в месяц.

«Моя семья — это семь человек пока», — уточнила она.

Артистка не стала раскрывать, кто эти люди.

Кроме того, она отметила, что семьи «имеют обыкновение разрастаться».

«И я желаю, чтобы наша семья пополнялась», — добавила Будина.

До этого Бероев признался, что переход в режиссуру стал для него способом обрести контроль над смыслом. По его словам, со временем в его карьере «возникла необходимость говорить с людьми». Артист пояснил, что актеры часто оказываются в позиции исполнителя и не могут повлиять на общий результат. При этом в режиссуре есть возможность формировать среду и собирать команду.

По сюжету «Куклы», главная героиня Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребенка. Единственным, кто протягивает ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).

Ранее Бероев впервые рассказал о разводе с актрисой Ксенией Алферовой.