«Возникла необходимость говорить»: Бероев объяснил, почему решил перейти в режиссуру

Актер Бероев заявил, что режиссура позволила ему обрести контроль над смыслом
Актер Егор Бероев признался, что переход в режиссуру стал для него способом обрести контроль над смыслом. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу» на премьере дебютного фильма «Кукла».

По его словам, со временем в его карьере «возникла необходимость говорить с людьми». Артист пояснил, что актеры часто оказываются в позиции исполнителя и не могут повлиять на общий результат. При этом в режиссуре есть возможность формировать среду и собирать команду.

«Как актер я иногда вынужден созерцать какие-то глупости на площадке. А как режиссер я могу набрать команду единомышленников, которые будут понимать и делать что-то, понимая в этом смысл», — сказал Бероев.

По сюжету «Куклы», главная героиня Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребёнка. Единственным, кто протягивает ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).

В апреле в пресс-службе компании Ray of Sun Pictures «Газете.Ru» сообщили, что в Токио состоялась мировая премьера фильма Егора Бероева «Кукла». Картину лично представили японской публике Бероев и его супруга Анна Панкратова, сыгравшая главную роль. Показ прошел в сотрудничестве с «Российским фестивалем культуры в Японии 2026».

Ранее Бероев признался, что не считает фильм «Кукла» пробой.

 
