Умер актер, игравший в сериале «Возвращение Мухтара»

Умер заслуженный артист России Вячеслав Николаев
Заслуженный артист России Вячеслав Николаев, ранее служивший в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), скончался в возрасте 67 лет. О его смерти сообщили в театре.

«8 мая ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев, с 2006 по 2018 год работавший в РАМТе. Наши соболезнования родным и близким!», — говорится в публикации.

О причинах произошедшего и дате прощания не сообщается.

Известно, что Николаев родился в 1968 году, в 1989-м окончил ЛГИТМиК. Почти двадцать лет выступал на сцене театра «Сфера», два года работал в театре Сатиры и более десяти лет служил в РАМТе. На его счету много работ в театре. В молодежном театре он запомнился по роли Кетчера и Кинкеля в трилогии «Берег утопии», маркиза Чибо в «Лоренцаччо», играл банкира Крауфа в «Приключениях капитана Врунгеля», Вернера Ламппе в «Нюрнберге». Кроме того, Николаев принимал участие в спектаклях «Чехов-GALA» и «Алые паруса». Кинозрители могли запомнить его по образу Иванова в «Возвращении Мухтара». Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 ролей в кино и сериалах.

