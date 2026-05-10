СМИ сообщили о завершении допроса певицы Линды

Следователь завершил допрос певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) в рамках расследования уголовного дела генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Проводимые мероприятия закончились», — сказал он.

По информации РЕН ТВ, вместе с артисткой на допросе также присутствовали ее директор Михаил Кувшинов и директор компании «Профит» Дарья Шамова.

12 мая правоохранители задержали Линду в Москве. Также силовики пришли с обыском в офис компании «Профит», чей владелец Черкасов с начала марта находится в следственном изоляторе по делу о мошенничестве в крупном размере. Сообщалось, что до этого дня певица проходила по нему в качестве свидетеля и добровольно являлась в отдел.

Telegram-канал 112 писал, что Линду вместе с Шамовой подозревают в подделке документов и переоформлении авторских прав на свои музыкальные произведения. Ранее права на песни артистки принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Конфликт между певицей и продюсером тянется давно. В частности, Линда жаловалась, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает исполнять собственные хиты.

