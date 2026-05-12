Яна Кошкина о хейте в сторону матери: «Нам больно»

Телеведущая Кошкина призвала прекратить оскорбления в сторону матери
yana_koshkina_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и актриса Яна Кошкина прокомментировала развернувшийся в сети хейт в сторону матери. Новым постом она поделилась у себя в соцсетях.

Она от своего лица и лица своей сестры попросила остановить поток оскорблений в адрес матери.

«Она отказалась это как-то комментировать, но Марго наша мама, и, конечно же, нам больно все это читать. Мы с Ренатой скоро выйдем к Вам с обратной связью», — написала она.

Яна Кошкина приняла участие в проекте «Сокровиша императора» и вместо сестры Ренаты она взяла на шоу маму Марго. Во время интервью Марго рассказала, что назвала собаку как старшую дочь, а также родила Яну, потому что с Ренатой якобы было скучно.

В социальных сетях поклонники Яны Кошкиной развернули травлю ее матери в попытке поддержать сестер.

Актриса Яна Кошкина известна благодаря участию в юмористическом шоу «Однажды в России» на ТНТ, а также ролям в сериалах «ЧОП», «Звоните ДиКаприо!», «Домашний арест», «Телохранители» и фильме «Я худею». В 2021 году она дебютировала на театральной сцене в Театре на Малой Бронной. В 2023-м знаменитость вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова.

Ранее мать Яны Кошкиной проспала съемки из-за танцев на столе.

 
