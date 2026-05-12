Мать Яны Кошкиной родила дочь ради веселья: «Старшая дочь скучная»

Мать Яны Кошкиной Марго: родила вторую дочь, потому что было скучно со старшей
Мать Яны Кошкиной Марго заявила, что актриса появилась на свет из-за того, что ей было скучно со старшей дочерью Ренатой. Об этом женщина сообщила в свежем выпуске шоу «Сокровища императора».

«Ты бы, наверное, и не появилась бы на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая — она скучная. У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру», — сказала родительница.

Кошкина-старшая отметила, что появление младшей дочери привнесло в жизнь больше веселья и динамики. Она также подчеркнула, что воспринимает Яну скорее как подружку, чем как дочь.

Актриса, в свою очередь, отметила, что обращается к матери исключительно по имени. По ее словам, однажды она случайно назвала Марго «мамой» — и та несколько месяцев не разговаривала с ней.

Актриса Яна Кошкина известна благодаря участию в юмористическом шоу «Однажды в России» на ТНТ, а также ролям в сериалах «ЧОП», «Звоните ДиКаприо!», «Домашний арест», «Телохранители» и фильме «Я худею». В 2021 году она дебютировала на театральной сцене в Театре на Малой Бронной. В 2023-м знаменитость вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова.

