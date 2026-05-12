Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

«Это недопустимо!»: мать Яны Кошкиной проспала съемки из-за танцев на столе

Актриса Яна Кошкина вспомнила, что мать проспала день съемок из-за ночных танцев
Яна Кошкина/VK

Актриса Яна Кошкина вспомнила, как продюсеры реалити-шоу «Сокровища императора» потеряли ее мать Маргариту. Об этом она рассказала в свежем выпуске шоу «Кстати» в VK Видео.

Кошкина поделилась, что как-то раз к ней постучали продюсеры с вопросом: «Яна, мы извиняемся, а ваша мама сегодня дома ночевала?» Позже оказалось, что женщина ушла ночью и вернулась только к утру, проведя время в комнате для чайных церемоний.

«Выяснилось, что она до шести утра в комнате, где проводятся чайные церемонии, на столе отплясывала. Она проспала все на свете. Это ужас — проспать. Это недопустимо», — раскрыла актриса.

Кошкина также добавила, что согласилась участвовать в проекте при условии, что ее с матерью поселят в разных домах. Она призналась, что ей было бы тяжело проводить с родительницей по 20 часов в сутки.

«В детстве у меня не было выбора: я и ушла в 15 лет — поступила в театральную академию на первый курс. Она сказала тогда: «Поступила, тогда уходи из дома», — также вспомнила звезда.

Актриса Яна Кошкина известна благодаря участию в юмористическом шоу «Однажды в России» на ТНТ, а также ролям в сериалах «ЧОП», «Звоните ДиКаприо!», «Домашний арест», «Телохранители» и фильме «Я худею». В 2021 году она дебютировала на театральной сцене в Театре на Малой Бронной. В 2023-м знаменитость вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» стала жертвой сексуального насилия в 5 лет.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!