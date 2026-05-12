Казахстанская полиция спела о закладчиках на мотив «Barbie girl»: «Уедешь на пять лет»

Полиция Костанайской области спела о закладчиках под хит группы Aqua

Казахстанская полиция спела о закладчиках и ждущем их наказании на мотив хита «Barbie girl» датско-норвежской музыкальной танцевальной поп-группы Aqua. На ролик обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Департамент полиции Костанайской области опубликовал в соцсетях ролик, в котором силовики поют о последствиях оставления закладок под кустами.

«Ты сегодня закинул закладку под куст — это значит, что мы уже рядом», — говорится в тексте.

Также правоохранители показывают автозак с сотрудниками местного СОБРа.

«Хотел разбогатеть, уедешь на пять лет», — предупреждают авторы.

На момент публикации поста видео набрало почти 130 тысяч просмотров и 13 тысяч лайков.

