Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Казахстанская полиция спела о закладчиках на мотив «Barbie girl»: «Уедешь на пять лет»

Полиция Костанайской области спела о закладчиках под хит группы Aqua
Кадр из видео/Соцсети

Казахстанская полиция спела о закладчиках и ждущем их наказании на мотив хита «Barbie girl» датско-норвежской музыкальной танцевальной поп-группы Aqua. На ролик обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Департамент полиции Костанайской области опубликовал в соцсетях ролик, в котором силовики поют о последствиях оставления закладок под кустами.

«Ты сегодня закинул закладку под куст — это значит, что мы уже рядом», — говорится в тексте.

Также правоохранители показывают автозак с сотрудниками местного СОБРа.

«Хотел разбогатеть, уедешь на пять лет», — предупреждают авторы.

На момент публикации поста видео набрало почти 130 тысяч просмотров и 13 тысяч лайков.

Накануне в США мэр города уволил в городе всех полицейских, поссорившихся с его женой.

Ранее полиция в Индии предупредила нарушителей роликом из «Игры в кальмара».

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!