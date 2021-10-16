Полиция в Индии предупредила нарушителей роликом из «Игры в кальмара»

Полиция индийского города Мумбаи на своей странице в Instagram опубликовала сообщение о безопасности дорожного движения, вдохновленное хитом Netflix «Игра в кальмара».

За основу ролика взят эпизод сериала с самой первой игрой «Red light, green light» («красный свет, зеленых свет») — гигантская кукла выкрикивает участникам «красный свет, зеленый свет» .Игроки, которые двинутся после того, как «загорится красный свет», будут «уничтожены», то есть застрелены. В видео полиции Мумбаи момент расстрела участника заменен кадрами серьезного ДТП.

«Вы — «ведущий» своей «игры» на дороге: вы можете спасти себя от уничтожения. Остановитесь на красный свет», — подписало полицейское управление.

Пост стал вирусным, набрав более 111 тыс. просмотров. Многие комментаторы отметили, что видео использовано «с умом», хотя мрачности ему не занимать.

В южнокорейском сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. В сентябре «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее устроят реальную «Игру в кальмара». Победитель получит 5 млн вон (более 300 тыс. рублей).