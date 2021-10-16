Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Игрок «Зенита»: в России завышенная оценка во всех видах спорта 02:00
«Известия»: банки в России обяжут выдавать кредиты без скрытых услуг 01:51
Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для перенесших инфаркт и инсульт 01:47
Экс-чемпион UFC: Петр Ян выглядит как ребенок 01:40
Омбудсмен по правам человека рассказал о ситуации в колонии во Владикавказе... 01:31
Первый снег в Московском регионе может выпасть в ближайшие дни 01:28
Овечкин исполнил трек про кризис самореализации хоккеиста 01:16
Вучич попросил о встречи с Путиным из-за цен на газ 01:15
На Украине в розыске по статье о госизмене находятся 400 человек 01:15
Украинца оштрафовали на 137 тыс. рублей за лайк... 01:06

Полиция в Индии предупредила нарушителей роликом из «Игры в кальмара»

close
100%
Netflix

Полиция индийского города Мумбаи на своей странице в Instagram опубликовала сообщение о безопасности дорожного движения, вдохновленное хитом Netflix «Игра в кальмара».

За основу ролика взят эпизод сериала с самой первой игрой «Red light, green light» («красный свет, зеленых свет») — гигантская кукла выкрикивает участникам «красный свет, зеленый свет» .Игроки, которые двинутся после того, как «загорится красный свет», будут «уничтожены», то есть застрелены. В видео полиции Мумбаи момент расстрела участника заменен кадрами серьезного ДТП.

«Вы — «ведущий» своей «игры» на дороге: вы можете спасти себя от уничтожения. Остановитесь на красный свет», — подписало полицейское управление.

Пост стал вирусным, набрав более 111 тыс. просмотров. Многие комментаторы отметили, что видео использовано «с умом», хотя мрачности ему не занимать.

В южнокорейском сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. В сентябре «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее устроят реальную «Игру в кальмара». Победитель получит 5 млн вон (более 300 тыс. рублей).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях