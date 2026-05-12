Мэр уволил всех полицейских в городе, поссорившихся с его женой

Complex: в США мэр города уволил полицейских, поссорившихся с его женой

В США мэр города уволил в городе всех полицейских, поссорившихся с его женой, пишет Complex.

Небольшой город Кохутта на севере Джорджии внезапно остался без собственного полицейского управления. Мэр Рон Шинник уволил всех 10 сотрудников департамента после того, как офицеры поссорились с его женой Пэм, работавшей секретарем в участке.

По данным местных СМИ, поводом стало увольнение Пэм за создание «враждебной рабочей среды». Однако, по словам полицейских, она продолжала иметь доступ к конфиденциальной информации . Офицеры подали официальную жалобу на встрече с участием мэра, руководства полиции и городского прокурора. Им якобы пообещали, что их рабочие места в безопасности.

Вместо этого спустя несколько дней сотрудники обнаружили уведомления о роспуске департамента. Мэр позже заявил, что причиной стали «неподобающие комментарии» офицеров о его жене.

Бывший сержант Джереми Мэй, один из подавших жалобы, назвал увольнения местью, замаскированной под реструктуризацию.

«Мы выступили за прозрачность, и в результате все потеряли работу», — жалуется мужчина.

Теперь обязанности правоохранительных органов в Кохутте взял на себя офис шерифа округа Уитфилд. Бывшие полицейские выразили сомнение, что округ, обслуживающий более крупную территорию, справится с нагрузкой. Мэр назвал массовое увольнение «временем перемен» и пообещал, что офицеры продолжат получать зарплату.

