Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Мэр уволил всех полицейских в городе, поссорившихся с его женой

Complex: в США мэр города уволил полицейских, поссорившихся с его женой
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В США мэр города уволил в городе всех полицейских, поссорившихся с его женой, пишет Complex.

Небольшой город Кохутта на севере Джорджии внезапно остался без собственного полицейского управления. Мэр Рон Шинник уволил всех 10 сотрудников департамента после того, как офицеры поссорились с его женой Пэм, работавшей секретарем в участке.

По данным местных СМИ, поводом стало увольнение Пэм за создание «враждебной рабочей среды». Однако, по словам полицейских, она продолжала иметь доступ к конфиденциальной информации . Офицеры подали официальную жалобу на встрече с участием мэра, руководства полиции и городского прокурора. Им якобы пообещали, что их рабочие места в безопасности.

Вместо этого спустя несколько дней сотрудники обнаружили уведомления о роспуске департамента. Мэр позже заявил, что причиной стали «неподобающие комментарии» офицеров о его жене.

Бывший сержант Джереми Мэй, один из подавших жалобы, назвал увольнения местью, замаскированной под реструктуризацию.

«Мы выступили за прозрачность, и в результате все потеряли работу», — жалуется мужчина.

Теперь обязанности правоохранительных органов в Кохутте взял на себя офис шерифа округа Уитфилд. Бывшие полицейские выразили сомнение, что округ, обслуживающий более крупную территорию, справится с нагрузкой. Мэр назвал массовое увольнение «временем перемен» и пообещал, что офицеры продолжат получать зарплату.

Ранее полицейский лишился работы за езду на электросамокате в пьяном виде.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!