Директор Долиной раскрыл подробности ее большого концерта в Петербурге

Певица Долина выступит в БКЗ «Октябрьский» в День города в Петербурге
Народная артистка России Лариса Долина выступит на Дне города в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на представителей БКЗ «Октябрьский».

На одной из крупнейших площадок города подтвердили, что певица выступит 25 мая на большой сцене. Концерт организовывают власти города, на него можно будет попасть по пригласительным.

Концертный директор певицы Сергей Пудовкин уточнил, что трансляцию выступления опубликуют на всех официальных страницах Ларисы Долиной. Кроме того, по его словам, это не единственное выступление певицы в ближайшее время — у Ларисы Долиной запланированы и другие шоу согласно ее графику.

Недавно Долина перенесла концерт в Москве ради выступления в Петербурге.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря 2025 года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

Ранее Лариса Долина выпустила новую песню о наказании и помиловании.

 
