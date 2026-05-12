Лариса Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного шоу в Петербурге

Народная артистка России Лариса Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного шоу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыкальный вечер в столице должен был состояться 25 мая в одном из баров, однако был перенесен на неделю. Долину заменили на Александра Буйнова.

Директор артистки уточнил, что Ларису Долину пригласили выступить на Дне города в Санкт-Петербурге. На какой именно площадке будет выступать Долина, неизвестно. При этом организаторы Дня города ничего не знают о визите артистки, добавляет Mash.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

Ранее Лариса Долина выпустила новую песню о наказании и помиловании.