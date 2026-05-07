Лариса Долина выпустила новую песню: «Я словно на распятие шла»

Певица Лариса Долина анонсировала в Telegram-канале песню «Момент истины».

Релиз композиции запланирован на 8 мая. Долина поделилась отрывком из песни, в котором поднимается тема наказания или помилования, которые зависят от «ликующей толпы». Лирическая героиня певицы стоит перед выбором, как нужно «подыграть толпе», чтобы та осталась довольна.

«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делая шаг вперед», — поет артистка.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

