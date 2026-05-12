Эйса Гонсалес о работе с Гаем Ричи: «Я бы согласилась на все»

Мексиканская актриса Эйса Гонсалес рассказала о работе с британским кинорежиссером Гаем Ричи. Фрагмент из интервью Гонсалес «Газете.Ru» предоставил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Гонсалес снялась в новом боевике Ричи «Грязные деньги» — это уже третьи подряд съемки актрисы у режиссера после «Министерства неджентльменских дел» и «Источника вечной молодости». Ее гоероиня Рэйчел Уайт — первоклассный юрист, чья задача — организовать операцию по возвращению крупного долга своим клиентам.

«Я бы согласилась на все, что бы Гай мне ни предложил. Работа с ним всегда захватывает, держит в постоянном тонусе и требует полной отдачи. Мне очень нравится, когда режиссер снова и снова подталкивает меня к росту, заставляет становиться лучше и по-настоящему верить в себя — так, как я раньше не умела. Он действительно умеет бросать мне вызов», — делится актриса.

По сюжету фильма безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а главные герои Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой — с помощью юриста, оружия и взрывчатки. Тщательно спланированная миссия выходит из-под контроля, когда герои отправляются на остров Салазара.

Премьера «Грязных денег» в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2026 года.

