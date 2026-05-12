Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Эйса Гонсалес о работе с Гаем Ричи: «Я бы согласилась на все»

Актриса Гонсалес похвалила Гая Ричи после третьих подряд съемок у режиссера

Мексиканская актриса Эйса Гонсалес рассказала о работе с британским кинорежиссером Гаем Ричи. Фрагмент из интервью Гонсалес «Газете.Ru» предоставил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Гонсалес снялась в новом боевике Ричи «Грязные деньги» — это уже третьи подряд съемки актрисы у режиссера после «Министерства неджентльменских дел» и «Источника вечной молодости». Ее гоероиня Рэйчел Уайт — первоклассный юрист, чья задача — организовать операцию по возвращению крупного долга своим клиентам.

«Я бы согласилась на все, что бы Гай мне ни предложил. Работа с ним всегда захватывает, держит в постоянном тонусе и требует полной отдачи. Мне очень нравится, когда режиссер снова и снова подталкивает меня к росту, заставляет становиться лучше и по-настоящему верить в себя — так, как я раньше не умела. Он действительно умеет бросать мне вызов», — делится актриса.

По сюжету фильма безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а главные герои Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой — с помощью юриста, оружия и взрывчатки. Тщательно спланированная миссия выходит из-под контроля, когда герои отправляются на остров Салазара.

Премьера «Грязных денег» в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2026 года.

Ранее звезды фильма «Назад в будущее» воссоединились.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!