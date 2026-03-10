Звезды фильма «Назад в будущее» воссоединились

Актер Майкл Джей Фокс поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым совместным фото с коллегой по фильму «Назад в будущее» Кристофером Ллойдом.

«Ужинаем с близким другом на пляже. В следующем году фильму «Назад в будущее» исполнится 41 год. Ничего себе. А Крису будет 88 лет. Это уже серьезно», — поделился артист.

Фильм «Назад в будущее» Роберта Земекиса вышел в 1985 году. Проект удостоился премии «Хьюго» за «Лучшую постановку», «Сатурн» за «Лучший фантастический фильм», «Оскар» за «Лучший монтаж звуковых эффектов»; а также получил три номинации на премию «Оскар», четыре номинации на «Золотой глобус» и пять номинаций на премию BAFTA. Картина положила начало трилогии.

В феврале 2025-го сценарист фильма «Назад в будущее» Боб Гейл на церемонии вручения премии «Saturn Awards» в Лос-Анджелесе (США) ответил на вопрос о сиквеле знаменитой картины.

На церемонии вручения премии ему и актерам Кристоферу Ллойду и Леа Томпсон вручили почетную премию. Боб Гейл предложил «послать к черту» всех, кто спрашивает о съемках «Назад в будущее 4».

