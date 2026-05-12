«Литрес» объяснил ситуацию с маркировкой «Волшебника Изумрудного города»

Книжный сервис «Литрес» объяснил ситуацию с маркировкой с предупреждениями о вреде наркотиков, обнаруженными в описании произведений «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова и «Сказки» Корнея Чуковского в приложении сервиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

В «Литресе» уточнили, что произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ и не требуют соответствующих предупреждений.

В ходе внутренней проверки, добавили в сервисе, выяснилось, что предупреждающая маркировка на таких книгах была размещена некорректно и добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями.

«В настоящее время некорректные маркировки удаляются», — отмечается в сообщении.

Кроме того, рассказали в «Литрес», что детские произведения с возрастной маркировкой 12+ и выше, опубликованные или переведенные после 1990 года, анализируются точечно в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями отраслевых организаций.

«В этом вопросе мы находимся в постоянном диалоге с правообладателями и отраслевыми организациями», — заверили в пресс-службе.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

До этого Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических и психотропных веществах — на таких книгах разместят предупреждающие знак и текстовое сообщение.

Ранее сообщалось, что в московских книжных промаркируют более 100 новых изданий.

 
