Психолог о маме Яны Кошкиной: «Родила себе аниматора, который должен называть ее по имени»

Психолог Таня Василькова допустила, что актриса Яна Кошкина и ее сестра Рената не получают любви от мамы, которая просит, чтобы дочери называли ее по имени. По словам эксперта, из-за этого они могут всю жизни находиться в поиске семьи и поддержки.

Психолог Василькова отметила, что в отношениях звезды «Однажды в России» с мамой прослеживается «смена ролей». Она рассказала, что Кошкина в данном случае выступает в роли родителя, а ее мама Марго — ребенка. К таким выводам специалист пришла, изучив их поведение в шоу «Сокровища императора».

«Если она дочке запрещает называть ее мамой, и родила ее, потому что с первой было скучно, тогда она родила себе не дочь, а аниматора. Здесь просто идет у мамы смена ролей. Она родила себе аниматора, который должен называть ее по имени. То есть дочка в данном случае является развлекающим фактором, увеселительной программой, миссия которой повышать эмоциональный, досуговый уровень. Это как в сказке: мы рожаем себе не детей, а создаем недостающие компоненты своей жизни. С другой стороны, дочь может быть рождена как замена собственной мамы, чьей энергии, любви, тепла не хватило», — заявила психолог.

Также Василькова рассказала, что из-за такого поведения мамы Кошкина и ее сестра могут сталкиваться с недоверием к другим женщинам. По ее словам, иногда в таких случаях сестры могут заменять друг другу образ матери, тем самым восполняя пробелы.

«Как это отразится на девочках? У них, получается, нет мамы, и они не получают ее энергию женскую. И далее эту модель они будут переносить на всех других женщин, что они ненадежные, только используют как собаку, как клоуна в своей жизни, и будет недоверие ко всем. Они будут всю жизнь искать маму в каждой другой женщине и каждый раз будут разочаровываться, потому что никакая другая женщина не сможет заменить им ее. Поэтому эта история про одиночество, про постоянный поиск семьи», — отметила психолог.

В реалити-шоу «Сокровища императора» Яна Кошкина призналась, что мама разрешает звать ее только по имени. Также сама Марго рассказала, что считает младшую дочь своей подругой, а родила она ее, так как со старшей дочерью Ренатой ей было скучно. Как выяснилось, в семье актрисы собаку и сестру зовут одинаково.

Ранее Яна Кошкина вспомнила, что мать проспала день съемок из-за ночных танцев.