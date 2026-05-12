Долина отменила концерт в Москве ради тайного выступления в другом городе

Певица Лариса Долина перенесла свой сольный концерт в Москве ради тайного выступления на дне рождения Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, концерт должен был состояться 25 мая в столичном баре Petter. Вместо Долиной там выступит Александр Буйнов.

Директор певицы рассказал, что 25 мая Долину пригласили на День города в Санкт-Петербург. Московский концерт артистки был перенесен на неделю.

7 мая Долина анонсировала в Telegram-канале песню «Момент истины».

В 2025 году Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

