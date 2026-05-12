Сценаристка сериала «Склифосовский» умерла в 45 лет

Умерла сценаристка сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева
В больнице Севастополя скончалась сценаристка российского сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева. Об этом ТАСС сообщили в ее окружении.

Юлия Терентьева умерла 9 мая в возрасте 45 лет. По данным источника, причиной смерти стали осложнения на фоне сахарного диабета и отказ почек. В последнее время Терентьева проходила процедуру диализа. Похоронят сценаристку 15 мая на Городском кладбище в Севастополе. Там же пройдет ее отпевание.

Юлия Терентьева работала в кинематографе с 2015 года. В ее фильмографии 14 проектов. В частности, она создала сценарии к нескольким сезонам сериалов «Склифосовский» и «Свои», а также к таким проектам, как «Пес», «Второй шанс», «Я не верю». Работала над фильмами «Письма с фронта» и «Марли». Последним проектом сценаристки стала короткометражка «В аду мест нет», которая вышла в 2025 году.

В начале марта в автокатастрофе погибла актриса из сериала «Склифосовский», а также «СашаТаня», «Универ. Новая общага» и «Чернобыль» Екатерина Ведунова. Артистка попала в ДТП вместе с 15-летней дочерью, которая также не выжила. 77-летний водитель автомобиля, где сидели актриса с дочерью, не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Ранее умер актер из «Мы из джаза» и «Кин-дза-дза!» Вадим Александров.

 
