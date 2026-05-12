«Он позволяет мне быть женщиной»: Макеева раскрыла секрет счастливого брака с Мальковым

Актриса Анастасия Макеева поделилась с «Газетой.Ru» секретом счастливого брака с Романом Мальковым. 7 мая супруги отметили пятую годовщину свадьбы.

По признанию Макеевой, самое главное в длительных отношениях – это доверие и преданность партнеру. Также актриса подчеркнула, что любовь проявляется не в дорогих подарках, а в милых жестах, мелочах и внимании.

«В моей жизни не было никогда человека, который так верил бы в меня, вообще жил бы мной, восхищался не с целью как-то поднять свой статус. Он позволяет мне быть женщиной, быть капризной, наивной, эмоциональной, то есть он всю ответственность перекладывает на себя. И я порой просто как ребенок рядом с ним. Это чувство, конечно, волшебное и абсолютно ценное, невероятное. Если говорить о секрете счастливого брака — это доверие, преданность, потому что никакие материальные блага, никакой внешний комфорт не могут заменить вот этого внутреннего ощущения безопасности рядом с человеком, когда ты точно знаешь, что тебя не предадут, не обманут, не оставят в трудную минуту», — поделилась актриса.

Годовщину свадьбы Макеева и Мальков отмечали на даче в кругу семьи. Звезда мюзиклов призналась, что в их праздник всегда хорошая погода. По ее словам, они вместе водрузили знамя победы, жарили шашлыки, рыбу на мангале, но не пили алкоголь, так как ей нужно было возвращаться в Москву.

«Честно говоря, все получилось как-то очень тихо, по-семейному, спокойно и даже немного по-деревенски уютно. Но, наверное, именно это сейчас очень ценно для нас. Мы в этот день были на даче. Утро началось с того, что я, не успев еще окончательно проснуться, получила прямо в постель огромный букет из розовых гортензий и пионов. Рома знает, что я люблю очень эти цветы. Потом я спустилась, нас поздравили родители. Они купили где-то на блошином рынке фарфор», — рассказала Макеева.

Актриса поделилась, что за пять лет брака в их отношениях с мужем ничего не изменилось. Она отметила, что Роман вытеснил из ее жизни всех, кто был до него.

«Самое удивительное — это внутреннее ощущение, что как будто мы были с Ромой всегда. Иногда я смотрю на него и ловлю себя на мысли, что до него ничего и не было. Вот все как будто бы в тумане. Очень интересное ощущение. Он как-то умудрился так заполнить собой пространство нашей совместной жизни, что вытеснил все предыдущее. При этом Рома до сих пор мне говорит, когда смотрит на меня: «Я не верю, что ты моя жена». А еще мы спорим каждый день, кто кого любит сильнее. Это единственное, в чем он мне не уступает. Он во всем очень учтив и вообще многое за эти годы совершенно не изменилось. Вот говорят же про конфетно-букетный период, про романтику, но, тем не менее, уже пять лет в браке и мое утро по-прежнему начинается с чашечки кофе в постель, до сих пор муж не разрешает мне носить сумки, чемоданы, открывает дверь в машину и подает руку — это не про красивые жесты, а, скорее, про трепетное отношение ко мне как к женщине», – призналась артистка.

Ранее Роман Мальков подарил Анастасии Макеевой кольцо с бриллиантом 1,5 карата.

 
