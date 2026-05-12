Уволенная из театра звезда «Ворониных» устроилась на работу

Актриса Екатерина Волкова устроилась на работу после увольнения из театра

Актриса Екатерина Волкова сообщила в Telegram-канале, что устраивается на работу.

Волкова не раскрыла, куда устроилась. Она поделилась кадрами, как идет оформлять документы.

«Тут что-то намечается! Иду на работу устраиваться, представляете?» — поделилась артистка.

10 апреля Екатерина Волкова рассказала о причине ухода из Театра Комедии. Она призналась, что не захотела молчать, так как не согласна с принятым решением руководства. По ее словам, художественный руководитель уволил ее по статье «старая».

Волкова считает, что такой формулировкой продюсер театра хотел ее задеть и сделать больно. По словам актрисы, она отказывалась от спектаклей, чье качество ее не устраивало. Она считает, что продюсер хотел ей «отомстить» за неподчинение.

Волкова добавила, что продюсер театра имеет право на мнение, что в спектаклях, которых она задействована, должны играть более молодые актрисы. Речь о «Женитьбе Фигаро» и «Пигмалионе», где главным героиням актрисы по 18 лет.

