Ганвеста оштрафовали за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд города Москвы признал рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов – настоящее имя) виновным в пропаганде наркотиков. Об этом сообщили в Telegram-канале судов столицы.

Ганвеста признали виновным по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (Распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, об их аналогах или о прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, с нарушением требований о маркировке указанных произведений). Ему назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

Лингвистическая экспертиза показала, что в треках Ганвеста «Никотин» и «Бардак» содержится положительная оценка наркотических средств, которые способны нанести вред здоровью и развитию детей. Также суд отметил, что использование в текстах песен нецензурных выражений оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Ранее рэпер зацензурил в своем треке имя Артема Дзюбы.

 
