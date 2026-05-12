Самойлова улетела в Китай, несмотря на многотысячный долг перед ФНС

«Звездач»: блогер Самойлова отдыхает в Китае с задолженностью в 107 тыс. рублей

Блогерша Оксана Самойлова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Общая сумма долга составляет 107 054 рубля. Причиной стала просрочка обязательных платежей по ИП.

Также «Звездач» отмечает, что, согласно законодательству, задолженность свыше 30 тысяч рублей может стать основанием для ограничения выезда за границу. Однако Самойлова сейчас отдыхает с детьми в Китае, откуда публикует снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно сообщалось, что Самойлова платит миллионы рублей за аренду загородного дома в Подмосковье. После развода с рэпером Джиганом она была вынуждена покинуть семейный особняк и некоторое время жила в съемной квартире. Теперь, выяснил Super, она арендовала на лето дом в элитном поселке Millenium Park на Новой Риге.

Стоимость аренды такого особняка оценивают в 1,8-2 млн рублей в месяц. К дому площадью 800 кв. м прилагается участок в 25 соток, есть гостевой дом, двухместный гараж, а также спа-зона и сауна. Среди соседей Самойловой — блогерша Лерчек и семья певицы Ханны и продюсера Пашу.

Ранее стало известно, что звезда «Дома-2» стала жертвой сексуального насилия в 5 лет.