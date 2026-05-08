Блогерша Оксана Самойлова платит миллионы рублей за аренду загородного дома в Подмосковье. Об этом пишет издание Super со ссылкой на собственный источник.

После развода с рэпером Джиганом Самойлова была вынуждена покинуть семейный особняк и некоторое время жила в съемной квартире. Теперь, выяснил Super, она арендовала на лето дом в элитном поселке Millenium Park на Новой Риге.

Стоимость аренды такого особняка оценивают в 1,8-2 млн рублей в месяц. К дому площадью 800 кв. м прилагается участок в 25 соток, есть гостевой дом, двухместный гараж, а также спа-зона и сауна. Среди соседей Самойлова — блогерша Лерчек и семья певицы Ханны и продюсера Пашу.

Кроме того, этот дом выставлен на продажу на 275 млн рублей.

Накануне Самойлова опровергла слова журналиста Геры Иващенко, что получила за шоу с Джиганом гонорар в размере 200 миллионов рублей.

