Звезда «Дома-2» стала жертвой сексуального насилия в 5 лет

Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова призналась, что ее изнасиловал родственник в 5 лет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова призналась в интервью психиатру Василию Шурову, что столкнулась с сексуальным насилием в детстве.

По словам Берковой, ее изнасиловал родственник в 5 лет. Долгое время знаменитость не помнила об этом из-за травмы. Она осознала, что с ней произошло, только во взрослом возрасте – после трех браков.

«Я вспомнила, когда впервые попала в счастливые отношения, в которых я почувствовала себя максимально в безопасности. И мне прямо это все в картинках открылось. Я обалдела даже, как можно было это забыть. Слишком четко и много всего вспомнилось», — поделилась экс-участница реалити.

Шуров объяснил, что вытеснение воспоминаний – это способ мозга спрятать боль для возможности человеку идти дальше. Однако, по словам психиатра, вытесненная травма никуда не исчезает и меняет форму – превращается в неосознанную тревогу или беспричинные панические атаки.

«Вы даже не помните, что произошло, но ваша нервная система все равно до сих пор живет в колоссальном напряжении», — рассказал Шуров.

