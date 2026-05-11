В Японии стартовал юбилейный фестиваль российской культуры

В Японии прошла церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль открыли спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председательница оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии — актриса Комаки Курихара.

Во время своей речи Швыдкой подчеркнул важность сохранения отношений между странами, несмотря ни на какие политические изменения. Чиновник понадеялся на то, что «политика меняется, а культура — вечна». Курихара пожелала успешного проведения фестиваля.

На мероприятии выступили как российские, так и японские артисты. Среди участников: виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков, пианист Тимофей Владимиров, бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.

Отмечается, что фестиваль посетила вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ.

Впервые фестиваль российской культуры в Японии состоялся в 2006-м. В этом году мероприятие празднует 20-летие с момента старта.

