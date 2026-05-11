Компании Александра Реввы находятся под угрозой ликвидации

Нина Зотина/РИА Новости

Компании комика и певца Александра Реввы оказались под угрозой ликвидации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о трех фирмах — «Билеткафе», «Войс медиа» и «Войс медиа продакшн». Первая компания оказалась в убытках и потеряла свой юридический адрес. Прокуратура признала его недействительным. «Войс медиа» потерпела убытки в 19 тысяч рублей, а «Войс медиа продакшн» — в 8 тысяч рублей.

Как отмечает Baza, Ревва продолжает вести концертную деятельность. Его райдер зависит от города. Утверждается, что артист просит 5-6 миллионов рублей за выступления в Москве и приближенных регионах, а во Владивостоке и других дальних городах — 10-12 миллионов рублей.

В июле 2024-го Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию «Эйс Гейминг», которую создавали шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва.

В апреле 2026-го Александр Ревва намекнул на скорый запуск сети кафе быстрого питания. По словам певца, он хочет запустить сеть пирожковых под брендом «Пирожков» — в честь своего сценического псевдонима «Артур Пирожков».

Ранее Александр Ревва назвал ложью новости о продаже виллы на Кипре.

 
