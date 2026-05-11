Джигурда раскрыл многомиллионный гонорар за «Княгиню Ольгу»

Шоумен Джигурда заявил, что получает 3 млн рублей в день за съемки в «Княгине Ольге»
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер и музыкант Никита Джигурда в «Шоу Воли» раскрыл гонорар за съемки в драме «Княгиня Ольга».

По словам Джигурды, он получает три миллиона рублей за день съемок. Артист уточнил, что это самая высокая ставка в проекте. Музыкант уточнил, что также задействован в нескольких эпизодических ролях в других картинах.

«Меня приглашают для ярких эпизодов. Надо какого-то придурка сыграть, и выходит Джигурда! Но сейчас я занимаюсь серьезным», — поделился актер.

Джигурда также похвастался, что его книга стихов «Камасутра духовных танцев. Записки Юродивого» попала в Российскую государственную библиотеку (Ленинку).

В ноябре Джигурда ответил на критику коллег Стаса Садальского и Оскара Кучеры за участие в шоу «Звезды под капельницей». Музыкант уверил, что не имеет проблем с алкоголем. Он заявил, что эпатировал и напился в проекте за хороший гонорар. По мнению артиста, Садальский и Кучера сами бы захотели поучаствовать в шоу, если бы узнали сумму. Актер сравнил свой гонорар в «Звездах под капельницей» с пенсией за 20 лет.

