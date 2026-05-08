Стало известно о корпоративах Верки Сердючки в тайне от Зеленского

Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) продолжает зарабатывать на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории в обход ограничений со стороны украинских властей, которые требуют переводить гонорары в казну. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, коллектив артиста Verka Serduchka Band готов выступать перед российскими зрителями при условии, что корпоратив проходит в той же стране, где накануне состоялся официальный концерт в рамках согласованного с властями Украины тура.

В апреле и мае 2026 года Данилко вместе с группой выступал в США, а уже готовится к европейским гастролям. Все мероприятия, как сообщается, требуют согласования с администрацией президента Украины Владимир Зеленский. По данным SHOT, власти следят за тем, чтобы на концертах не было российских зрителей, а часть доходов направлялась в украинский бюджет. В противном случае артистам могут ограничить выезд из страны.

По информации канала, стоимость частного выступления Данилко составляет $50 тыс. Также артист требует продления проживания в отеле, суточные и билеты бизнес-класса для себя и сценической «мамы».

SHOT утверждает, что сейчас Сердючка готовится к выступлению на Евровидение-2026 в Австрии.

Верке Сердючке временно запрещали выезд с Украины из-за отсутствия разрешения Минкульта на гастроли. Позже ограничение сняли, после чего артист, по данным СМИ, заработал около $700 млн для Киева во время гастрольного тура.

Ранее самый известный двойник Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) потерял работу из-за изменений во внешности шоумена.