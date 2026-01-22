Джигурда назвал Волочкову круче Бритни Спирс

Актер и музыкант Никита Джигурда в беседе с «Пятым каналом» заявил, что балерина Анастасия Волочкова круче американской поп-певицы Бритни Спирс.

Джигурда объяснил это тем, что сейчас Спирс не собирает залы, в отличие от Волочковой. Шоумен подчеркнул, что заслуги балерины являются результатом ее усердного труда. Он напомнил, что танцовщица окончила академическое хореографическое училище имени А. Я. Вагановой, а также служила в Большом и Мариинском театре.

20 января Анастасия Волочкова отпраздновала свое 50-летие. Она отметила юбилей без матери и дочери. По словам знаменитости, видеть мать на своем празднике она не хотела, так как не поддерживает с ней отношений, а вот дочь она приглашала. Ариадна отказалась.

Волочкова добавила, что в праздновании приняли участие только самые близкие друзья, с которыми она отлично провела время. Свой возраст она оценила позитивно, отметив, что у 50-летнего человека впереди целая жизнь, поэтому в планах звезды — покорять сцену своим балетным мастерством.

По мнению Волочковой, таких балерин, как она, осталось очень мало, так как она является одной из наследниц и воспитанниц великой Майи Плисецкой.

Ранее жена не пустила Джигурду на праздник к Волочковой.