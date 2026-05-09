Песню «Матушка-земля» исполнили под Киевом

На Украине проверят молодых людей, исполнивших «Матушку-землю» в ночь на 9 мая
Первый канал

Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверит молодых людей, исполнивших российский хит «Матушка-земля» в ночь на 9 мая. Об этом сообщило украинское издание ТСН.

В социальных сетях в ночь на День Победы распространили видео, в котором группа молодых людей поет композицию российской исполнительницы Татьяны Куртуковой. В кадр не попали лица исполнителей, но слышны несколько голосов. Украинцы возмутились, что популярные в России песни звучат на фоне военного конфликта двух стран.

«И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год», — пишут они.

Нацполиции Украины начало проверку и заявило о проведении мер по выявлению исполнителей песни, инцидент охарактеризовали как уголовное правонарушение.

В январе в Киеве полиция задержала трех девушек за исполнение российских песен в автомобиле и передала материалы дела в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее «Матушка-земля» стала символом 2025 года.

 
