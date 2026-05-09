Умер автор хоррора «Звонок»

В Японии скончался писатель Кодзи Судзуки
В Японии скончался писатель Кодзи Судзуки — автор хоррор-романов серии «Звонок». Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Писателю было 68 лет. Он умер в одной из токийских больниц в результате болезни.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный многочисленными популярными романами ужасов, такими как «Звонок» и «Спираль», скончался 8 мая», — говорится в сообщении телеканала.

Серия романов ужасов «Звонок» рассказывает о проклятии на видеокассете с записью призрака из колодца. Следом за первой трилогией «Звонок» Судзуки создал сборник коротких рассказов и два романа, посвященных той же теме. По миру «Звонка» поставлены восемь японских фильмов, вышли два телесериала, шесть манга-адаптаций, три англоязычных ремейка фильма, корейский ремейк фильма и две видеоигры.

После того как «Звонок» сделал его одним из самых успешных писателей Японии, Судзуки пообещал никогда больше не писать романов ужасов. Вместо этого он сосредоточился на художественной литературе, «не имеющей ничего общего с девушками-призраками, смертоносными видеокассетами или постмодернистской жутью», рассказывал он в беседе с New York Times.

Последняя книга писателя вышла в 2025 году.

Ранее скончался российский писатель Евгений Борисов.

 
