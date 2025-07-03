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Ушел из жизни актер, сыгравший адмирала Пиетта в «Звездных войнах»

Independent: британский актер Колли, снимавшийся в «Звездных войнах» скончался
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Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», скончался в возрасте 87 лет от пневмонии, возникшей на фоне COVID-19. Об этом сообщает британская газета Independent со ссылкой на его представителя.

«Кеннет Колли, известный британский актер, наиболее известный благодаря роли адмирала Пиетта в саге «Звездные войны», скончался в возрасте 87 лет. Он заразился COVID, и у него началась пневмония», — говорится в статье.

Сообщается, что он скончался в понедельник, 30 июня.

Колли родился 7 декабря 1937 года в Манчестере. Одной из первых его работ в кино стала эпизодическая роль в полицейской драме 1970-х годов под названием «Суини». В своей карьере он сотрудничал с британским режиссером Кеном Расселом в фильмах «Любители музыки», «Дьяволах» и «Узник чести» про дело Дрейфуса.

В культовом образе адмирала Пиетта во франшизе «Звездные войны» Колли появлялся несколько раз. В послужной список актера входят работы таких режиссеров, как Клинт Иствуд и Аки Каурисмяки, а также сериал «Острые козырьки».

До этого актер Эд Гейл, который исполнял роль куклы Чаки в культовом слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни. Причина смерти не была раскрыта.

Ранее в США скончался актер, сыгравший Малыша в советском фильме «Цирк».

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