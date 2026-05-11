Фанатка Губина пришла к квартире певца и оставила послание на велосипеде

SHOT: певец Андрей Губин столкнулся со сталкершей
Фанатка Андрея Губина из Москвы стала преследовать певца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, москвичка по имени Алина пришла в подъезд дома, где проживает Губин, и расписала горный велосипед артиста. Девушка пообещала восстановить ущерб, если певец ей позвонит. Москвичка уже несколько лет состоит в фан-клубе музыканта. В 2026-м она решила попытаться выйти с ним на связь.

Как утверждает Shot, Губин расстроился из-за испорченного имущества и не стал звонить поклоннице. Девушка продолжила сталкерить знаменитость и попыталась извиниться – она стерла надпись на велосипеде и продолжила оставлять ему свои фотографии с любовными посланиями в почтовом ящике.

51-летний Андрей Губин в последние годы не ведет концертную деятельность. Он жалуется на плохое самочувствие, причины которого не может объяснить.

В марте 2026-го Губин стал героем нового выпуска проекта журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак». Там он критически оценил собственный творческий вечер, организованный продюсером Игорем Крутым в рамках музыкального конкурса «Новая волна» в 2024 году. Губин назвал Крутого интриганом и расстроился аранжировкам своих песен.

Ранее Губин признал, что вдохновился чужой песней для «Мальчика-бродяги».

 
