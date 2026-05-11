Охлобыстин о параде Победы без техники: «Я за военную аскезу»

Актер Иван Охлобыстин заявил в Telegram-канале, что ему понравился парад Победы 2026 года.

Охлобыстин отметил, что его не смутило отсутствие техники на параде.

«Я за военную аскезу. Это придает самому мероприятию некую, скажем даже, мистическую ноту. Да и какие танки в эпоху дронов? Но дроны возить на параде как-то некрасиво», — поделился артист.

Охлобыстин также посчитал нормальным участие корейского подразделения в параде. По его мнению, однажды станут логичными выступления не только корейской делегации, но и также немецкой, французской и японской.

«И вообще: счастлив благодарный. Могло быть хуже. Ядерной войны не случилось. И хорошо», — заявил актер.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

