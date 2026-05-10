Галкин показал архивные фото с дедушкой-ветераном

Комик Максим Галкин опубликовал архивные фото деда в День Победы
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал архивные снимки с дедушкой — инженером-полковником Григорием Прагиным.

Галкин поделился кадрами с дедом в День Победы. Снимки датируются периодом с 1926 по 1982 год. На них показана как повседневная жизнь Прагина, так и служба во время Великой Отечественной войны. Пародист опубликовал фото деда с сослуживцами в Одессе, Белграде и Будапеште.

В комментарии поклонники Галкина почтили память ветеранов и рассказали о своих родственниках, сражавшихся на войне.

«Мой дедушка тоже воевал. Потом он всегда говорил, что самое главное, чтобы это не повторилось. Он был умным человеком», — отметил комментатор.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

