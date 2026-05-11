Сериал «Переходный возраст» собрал четыре премии BAFTA

Четырехсерийная драма «Переходный возраст» одержала победу в номинациях «лучшая мужская роль», «лучшая короткометражная драма», «лучшая женская роль второго плана» и «лучшая мужская роль второго плана» в ведущей британской телевизионной премии BAFTA TV Awards. Церемония награждений, которую транслировали британские телеканалы, состоялась вечером 10 мая в Лондоне.

Обладателем приза за лучшую мужскую роль в «Переходном возрасте» стал британский актер Стивен Грэм, известный благодаря ролям в фильмах «Большой куш» и «Это Англия». На эту награду также претендовали Колин Ферт (сериал «Локерби: в поисках правды»), Эллис Ховард (сериал «Каково это — быть девушкой»), Джеймс Нельсон-Джойс (сериал «Этот город принадлежит нам»), Мэтт Смит (сериал «Смерть Банни Манро») и Тэрон Эджертон (мини-сериал «Дым»).

Лучшим драматическим сериалом признали детектив «Кодекс молчания» о глухой девушке, которая участвует в полицейском расследовании преступной группировки.

Актриса иранского происхождения Наргес Рашиди («Заключенный 951») была удостоена награды за лучшую женскую роль. По сюжету сериала ее персонаж посещает родных в Иране, где ее обвиняют в шпионаже. Женщину отправляют в изолятор, где она теряет рассудок на фоне безуспешных попыток дипломатов ее вызволить.

«Переходный возраст» стал одним из самых заметных релизов весны 2025 года. Сериал Netflix, где каждая серия снята непрерывным дублем, сделали авторы фильма «Точка кипения», тоже состоящего из одного длинного плана: актер Стивен Грэм, режиссер Филип Барантини и оператор Мэттью Льюис. Они объединились со сценаристом Джеком Торном, чтобы рассказать страшную историю о мальчике, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

