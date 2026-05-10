В Ростовской области открыли памятный знак Сталину

В Ростовской области открыли памятный знак советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщает газета «МОЛОТ».

Мемориал установили 9 Мая в хуторе Ленинаван на улице Карелина. Инициаторами возведения памятной таблички стали областная организация КПРФ и товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Березки». Открытие сопровождалось концертом казачьего ансамбля и раздачей бесплатного плова.

По словам председателя ТСН Сергея Третьякова, знак возвели за народные деньги и при поддержке местных жителей.

25 июня 2025 года прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд области для признания недействительным контракта на создание памятника Иосифу Сталину.

В документе говорится, что памятник Сталину был установлен в память о его пребывании в вологодской ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея. При этом в заявлении не уточняются причины выдвинутых требований. Кроме того, о демонтаже памятника также ничего не сказано.

Позже губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что памятник Иосифу Сталину в Вологде будет стоять.

Ранее в Ростовской области повредили памятник Ленину.