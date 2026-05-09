Екатерина Гусева вышла на сцену в Курске в спектакле ко Дню Победы

Театр Моссовета дал в Курске благотворительный спектакль ко Дню Победы
Театр Моссовета 8 мая дал в Курске благотворительный спектакль ко Дню Победы. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

В Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина Театр Моссовета провел благотворительный показ музыкально-драматической композиции «Это и моя Победа». Артисты исполнили самые пронзительные песни о Великой Отечественной войне, а также поделились личными историями и воспоминаниями своих родных, ветеранов, внесших вклад в Победу.

В постановке Евгения Марчелли приняли участие народная артистка России, звезда сериалов «Бригада» и «Тонкий лед» Екатерина Гусева, заслуженные артисты России Евгения Крюкова («Петербургские тайны»), Ирина Климова («Сама виновата?»), Дмитрий Щербина, Валерий Яременко, Валерий Сторожик, Андрей Межулис и молодые актеры Театра Моссовета.

«Мы готовили эту постановку специально к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для каждой семьи в нашей стране этот день очень личный. У каждого свои истории, свои потери, свои подвиги. Мы хотели, чтобы наша музыкально-драматическая композиция «Это и моя Победа» стала личным высказывание каждого артиста, через музыку, стихи, через воспоминания о своих близких и родных людях. Хочется верить, что эти искренние чувства и эмоции передаются и зрителям», — поделился художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

В театре напомнили, что годы Великой Отечественной войны моссоветовцы также выступали под Курском, поддерживая дух бойцов. Заслуженный артист РСФСР Анатолий Иванович Баранцев в 1943-1944 годах был участником концертных бригад под городами Смоленск и Курск. Народная артистка России Ирина Павловна Карташева участвовала во фронтовых бригадах. Художественный руководитель Театра Моссовета с 2000 до 2016 года Павел Осипович Хомский в 16 лет в составе комсомольской бригады пережил немецкую танковую атаку, а в 18 лет был призван в армию из театрального института и служил в артиллерийских войсках. Личная история Хомского также стала частью концерта «Это и моя Победа».

За выступление Театр Моссовета был награжден благодарственным письмом губернатора Курской области. Гастроли прошли при поддержке Департамента культуры Москвы

