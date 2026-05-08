В России закрасили черным страницы комикса о человеке-псе

В издательстве «Комильфо» сообщили о цензуре комикса «Килл Псиная голова»
Издательство «Комильфо»

В России начали цензурировать комиксы страницами. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на издательство «Комильфо».

В «Комильфо» рассказали, что для соблюдения российского законодательства редакции пришлось закрасить черным две страницы комикса о человеке-псе «Килл Псиная голова» — спин-оффа серии французских графических романов «Инкала».

В издательстве также уточнили, что на замазанных страницах «не происходит ничего действительно важного для сюжета».

«Как известно, вся магия комикса обычно творится в гаттере — пространстве между кадрами. Поэтому теперь даже сложно представить, какое буйство воображения может спровоцировать наше решение по цензурированию этих страниц», — сказал представитель «Комильфо».

В 2025 году московский суд оштрафовал менеджера портала MangaLIB за публикацию японского комикса «Девушка замужем за Змеем» из-за пропаганды «нетрадиционных отношений»

Ранее цензуре подверглась книга о Симоне де Бовуар.

 
