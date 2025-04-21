В России закрасили черными полосами полстраницы книги из-за цитат Симоны де Бовуар

Российское издательство «Альпина нон-фикшн» выпустило книгу философа Скай Клири «Жажда подлинности: Как идеи Симоны де Бовуар помогают стать собой» с черными полосами вместо некоторых цитат. На это обратила внимание интернет-пользовательница Екатерина Агрыцкова в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Издатели, конечно, омерзительны своей трусостью и желанием не потерять доход. Забрала книгу чисто ради истории. Буду показывать внукам и рассказывать им, в какой стране жила их бабка», — возмутилась женщина.

Агрыцкова сопроводила пост фотографией страниц, на которых видно, что издательство выпустило книгу с закрашенными цитатами Симоны де Бовуар. Пояснение внизу страниц гласит, что причиной подобного решения издательства стало требование закона о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола».

В описании «Жажды подлинности» сказано, что в своем труде Скай Клири попытается взглянуть на собственную жизнь сквозь призму философии Симоны де Бовуар. Она рассказывает, «как идеи экзистенциализма помогли ей справиться с трудностями и найти выход из множества жизненных тупиков».

В феврале 2025 года сообщалось, что книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на задней обложке.

Книга была выпущена издательством Corpus в 2022 году, и в оригинальном варианте цитата Акунина присутствовала. В 2023-м произведение, вероятно, перепечатывали, когда Акунина внесли в список террористов и экстремистов.

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