Пугачева не сдержалась, увидев наряд Орбакайте

Певица Алла Пугачева отреагировала на новую фотосессию Кристины Орбакайте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), восхитившись необычным образом дочери.

7 мая Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых она позирует в ярком синем комбинезоне с длинным шлейфом. Эффектный образ артистки дополняют туфли на высоком каблуке, черные солнцезащитные очки и массивные бусы.

В комментариях интернет-пользователи сравнили Орбакайте с Мадонной и отметили, что знаменитости идет синий цвет. Под публикацией написали: «Кристина, вы шикарная! Я увидела фото и подумала, что это Мадонна! Вы на высочайшем стиле»; «Не перестаешь удивлять! Классная!»; «В любом образе эта куколка безупречна!»

Не осталась в стороне и мать исполнительницы, которая оставила под постом комментарий большими буквами: «Обалденная, как всегда! Да!» Свою запись Пугачева сопроводила тремя эмодзи-сердечками.

Пугачева в 2022 году улетела с семьей из России. Она рассказывала, что собрала чемоданы после того, как сына и дочь начали травить в школе из-за признания их отца иноагентом. Лиза и Гарри учились в Первой московской гимназии. Артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

