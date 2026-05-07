Уехавший из России Noize MC записал дисс на Гуфа

Рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) – настоящее имя) записал дисс на Гуфа «Спящая красавица». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает издание, конфликт между рэперами начался после того, как Алексей Долматов (Гуф) выпустил трек «Туман». В нем звучат такие строки, как «Я никогда не разлюблю свою столицу, но в школе на ОБЖ нас не учили рыть окопы». В песне Гуф также критикует уехавших из России артистов, и заявил, что «в его крови Москва».

Noize MC заявил, что Гуф «любит Россию из бассейна на вилле в Таиланде», пока в Краснодарском крае дожди из битума». 7 мая он выпустил дисс «Спящая красавица». В нем Алексеев раскритиковал Долматова за получение денег от российского государства, употребления наркотиков и аполитичность.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

В апреле 2025-го Noize MC подал апелляционную жалобу, что оспорить свою вину в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

