Дворцов о конфликте Успенской и Чеботиной: «Позвони, обматери и действуй»

Продюсер Дворцов связал с завистью причину конфликта Успенской и Чеботиной
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что причиной конфликта между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной может быть либо спланированная пиар‑акция, призванная напомнить о себе, либо проявление женской зависти в условиях жесткой конкуренции шоу‑бизнеса. Об этом он сообщил изданию «Абзац».

«Любовь Залмановна уже не девочка, а Люся — молодая и красивая. Понятное дело, с хитами. Естественно, у нас такой мир шоу‑бизнеса, где постоянно все друг друга жрут. Вот и не поделили место под солнцем», — сказал эксперт.

Дворцов добавил, что Чеботина всегда положительно отзывалась о Любови Успенской и даже восхваляла ее творчество. Он призвал артисток не устраивать разборки на глазах у публики, а решать вопросы напрямую.

«Если ты хочешь что‑то сделать, то возьми позвони, обматери, условно говоря, и потом уже предпринимай какие‑то действия», — отметил он.

До этого Успенская оставила в соцсетях комментарий, в котором она негативно высказалась о Люсе. Она подписала публикацию с молодой артисткой:«Раздражает дико, терпеть не могу».

Ранее сообщалось, что экс‑супруга миллиардера Товстика Елена опубликовала письма от бывшего мужа.

 
