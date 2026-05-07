Лоза о мотивах слов Лазаревой о россиянах: «Иначе о ней просто забудут!»

Певец Юрий Лоза осудил Татьяну Лазареву за слова об инфантильности россиян
Певец Юрий Лоза осудил Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за обобщающие суждения относительно россиян. Своим мнением композитор поделился в беседе с изданием «Абзац».

До этого Лазарева обвинила россиян в инфантильности. Телеведущая выразила мнение, что жители России и стран СНГ привыкли перекладывать ответственность на других.

Лоза подчеркнул, что подобные заявления выглядят нелепо, поскольку невозможно отнести миллионы людей к одной категории.

«Вы представляете, сколько людей она вместила в свое понятие? Миллионы! То есть все они «инфантильные». Все люди разные. Поэтому я такие утверждения не люблю, когда говорят от имени всех», – заявил он.

Композитор также предположил, что резкими высказываниями Лазарева пытается привлечь внимание, так как у нее нет других способов поддерживать публичность: она не пишет песен и не сочиняет стихов.

«То есть я занимаюсь какой‑то деятельностью, которая живёт отдельно от меня, а у неё другого нет, ей надо обязательно высказываться. Вот она и высказывается. А иначе о ней просто забудут!» – пояснил музыкант.

