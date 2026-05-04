Телеведущая Татьяна Лазарева раскритиковала советский менталитет

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Нино Росебашвили (признана в РФ иностранным агентом) на YouTube-канале обвинила россиян в инфантильности.

По словам Лазаревой, россияне и жители стран СНГ привыкли перекладывать ответственность на других.

«Это взращивалось в стране очень-очень долго, десятилетия. Вот и результат. Абсолютная какая-то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность», — отметила телеведущая.

Кроме того, люди из СССР не научились наслаждаться жизнью, так как им всегда приходилось выживать, считает Лазарева.

5 марта Лазареву снова заочно приговорили к 7 годам колонии. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Татьяна Лазарева захотела написать книгу.

 
