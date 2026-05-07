Названа самая читаемая книга о Великой Отечественной войне

«Литрес»: роман «Момент истины» Богомолова возглавил рейтинг книг о ВОВ
Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 2024 по май 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в книжном сервисе «Литрес».

Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)», переведенный на десять языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году.

В топ-5 вошли также «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и «В списках не значился» Бориса Васильева.

В полный топ-10 вошли «Противостояние» Юлиана Семенова, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Семнадцать мгновений весны» того же автора, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

9 мая на Красной площади в Москве состоится традиционный парад, но без военной техники. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, парад будет, но в сокращенном формате. В прошлом году мероприятие было масштабным, так как отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне, пояснил представитель Кремля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

