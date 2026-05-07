Рэпер Icegergert купил квартиру за 130 млн рублей после скандала на концерте

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) приобрел недвижимость в одном из престижных жилых комплексов Санкт‑Петербурга за 130 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Гергерт стал владельцем квартиры в ЖК «Петровский остров». Ее площадь составляет 134 кв. м. Как отмечает Telegram-канал, все документы уже оформлены, но въехать в новую квартиру артист сможет только после сдачи комплекса — это случится в конце этого года.

Известно, что в «Петровском острове» даже самая маленькая квартира (20 кв. м) стоит порядка 12 млн рублей. Отделка выполнена только из дорогих материалов, а планировки позволяют реализовать любые дизайнерские задумки. Территория комплекса — закрытая.

В декабре 2025 года рэпера Icegergert оштрафовали из-за экстремистского лозунга. В Савеловском суде Москвы артисту назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. Сам рэпер не пришел на суд — присутствовал его представитель.

Icegergert признал вину в том, что выкрикивал лозунг экстремистского движения на концерте.

