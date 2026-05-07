Брат Артема Чекалина задолжал ФНС почти 1,6 млн рублей

Super.ru: брат Артема Чекалина Аркадий должен ФНС свыше 1,5 млн рублей
Владимир Астапкович/РИА Новости

Брат Артема Чекалина (экс‑супруга Лерчек) Аркадий задолжал Федеральной налоговой службе почти 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, общий налоговый долг мужчины составляет 1 525 924 рубля 96 копеек. Подробности по поводу погашения налогового долга пока не раскрываются.

В конце апреля сообщалось, что Артем Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей. Всего блогер выплатил ФНС 900 млн рублей.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ему штраф свыше 194 миллионов рублей. Чекалин с приговором не согласен, защита заявила представителям СМИ, что обжалует приговор.

Чекалин просил назначить ему условный срок, объяснив, что ему нужно растить троих детей, а его бывшая супруга блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) серьезно больна.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

