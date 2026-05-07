Брат Артема Чекалина задолжал ФНС почти 1,6 млн рублей

Брат Артема Чекалина (экс‑супруга Лерчек) Аркадий задолжал Федеральной налоговой службе почти 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, общий налоговый долг мужчины составляет 1 525 924 рубля 96 копеек. Подробности по поводу погашения налогового долга пока не раскрываются.

В конце апреля сообщалось, что Артем Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей. Всего блогер выплатил ФНС 900 млн рублей.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ему штраф свыше 194 миллионов рублей. Чекалин с приговором не согласен, защита заявила представителям СМИ, что обжалует приговор.

Чекалин просил назначить ему условный срок, объяснив, что ему нужно растить троих детей, а его бывшая супруга блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) серьезно больна.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

