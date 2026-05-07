Ограничения интернета в России
Анна Семенович об уехавших артистах: «Скатертью дорожка»

Певица Анна Семенович сравнила отъезд артистов из России с естественным отбором
Певица Анна Семенович сравнила с «естественным отбором» ситуацию с отъездом ряда культурных деятелей из России на фоне специальной военной операции России на Украине (СВО). Ее слова передает РИА Новости.

Семенович уточнила, что каждый имеет право жить, где хочет и завершила свою мысль об уехавший артистах фразой: «Скатертью дорожка».

«Мне кажется, со страной остался тот, кто искренне любит страну, кто радеет за Россию, кто поддерживает бойцов. Этим людям однозначно надо держаться вместе», — отметила она.

Недавно Семенович рассказала о своем возможном посещении зоны специальной военной операции (СВО). Она не дала прямого ответа, но не исключила, что может поехать в зону боевых действий этим летом.

В конце апреля актер Егор Бероев заявил о важности личного участия деятелей культуры в специальной военной операции. По словам Бероева, личное участие помогает лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта.

Актер уверен, что общение с жителями исторических областей сильно меняет восприятие событий. Многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

Ранее сообщалось, что песню Лепса «Родина‑мать» предложили сделать новым гимном 9 Мая.

 
